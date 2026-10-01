Araya ante críticas al acuerdo: Algunos opositores creen que la inseguridad la inventaron los matinales

Un duro emplazamiento realizó el senador Pedro Araya (PPD), presidente de la Comisión de Constitución en la Cámara Alta, a quienes le quitaron el piso al acuerdo que lideraba junto al Gobierno para modificar la reforma constitucional en materia de seguridad.

Las tensiones en la oposición se desataron ayer, luego de que los comités de senadores del Socialismo Democrático, encabezados por la timonel del PS, Paulina Vodanovic, decidieran no respaldar el entendimiento que buscaba retirar la criticada propuesta del Ejecutivo y reemplazarla por un texto alternativo.

Frente a este portazo y a los cuestionamientos de sus retractores, Araya manifestó que "me extraña esta situación, cuando el tema de la reforma constitucional ha sido ampliamente discutido al interior de los partidos de la oposición y se han ido fijando posiciones".

"Parece ser que algunos sectores políticos de la oposición siguen pensando que el problema de seguridad y delincuencia es algo que inventaron los matinales o es algo de campaña electoral, y no se dan cuenta de cómo está avanzando la criminalidad en Chile", fustigó el parlamentario.

En esa línea, el senador enfatizó: "Yo espero que este ruido se vaya callando y quiero pensar que buena parte de los senadores del Socialismo Democrático están claros del problema de seguridad que tiene Chile".

LLamados desde el Gobierno y críticas desde la oposición

Hoy, desde Antofagasta, el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, cuestionó el tono del "acto de desagravio" a la expresidenta Michelle Bachelet, tildándolo como una "autoproclamación" de la histórica militante socialista, cuando -a su juicio- ella debería tomar un rol más colaborador con el Gobierno de Kast, "fundamentalmente en materia de seguridad".

A su vez, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, dijo esta mañana en El Diario de Cooperativa que "me cuesta creer que al final de este partido haya personas que no estén dispuestas a jugárselas para reforzar a nivel constitucional, hasta donde hay acuerdo, el combate contra el crimen organizado".

No obstante, en esta jornada algunos diputados de oposición que componen la Comisión de Seguridad en la Cámara cuestionaron la disposición al diálogo del Ejecutivo, calificando los llamados a acuerdos como un asunto meramente discursivo y exigiendo acciones concretas.

Respecto al acuerdo en seguridad, parlamentarios confirmaron a Cooperativa que el texto paralelo elaborado por un grupo de senadores de la Comisión de Constitución está prácticamente listo, y se espera que sea presentado el próximo lunes para destrabar el debate legislativo y sepultar la iniciativa anterior que no logró consensos.