Southampton fue expulsado de la final de la Championship por espionaje

Southampton fue expulsado de la final de la Championship por espiar a Middlesbrough antes de la ida de las semifinales por el ascenso a la Premier League.

Según informó BBC Sport, el club también recibió una sanción de cuatro puntos menos para la temporada 2026-2027 de la Championship, además de una reprimenda por todos los cargos formulados en su contra.

La medida provocó un fuerte vuelco deportivo, ya que Middlesbrough, que había sido eliminado por Southampton en semifinales, fue reincorporado a la definición y ahora enfrentará a Hull City por un lugar en la Premier League.

La EFL sostuvo que Southampton admitió "múltiples infracciones" a las normas del organismo por filmar sin autorización entrenamientos de otros clubes, en un caso que estalló tras una denuncia de Middlesbrough.

De acuerdo con la investigación, el episodio ocurrió dos días antes del partido entre ambos equipos, cuando un analista de Southampton habría observado y grabado una práctica de Middlesbrough en su centro de entrenamiento de Rockliffe Park.

La final se mantendrá este sábado en Wembley, con horario por confirmar.