Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga inglesa

Torino de Maripán volvió a caer en la Serie A tras perder ante Udinese

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El equipo del chileno lleva ocho derrotas en el torneo italiano.

Torino, con  el chileno Guillermo Maripán jugando todo el partido, perdió por 1-2 ante Udinese en el Estadio Olímpico de Turín este miércoles, en el marco de la fecha 19 de la Serie A. 

El cuadro de Friuli se adelantó en el marcador con los goles de Nicolò Zaniolo (50') y Jurgen Ekkelenkamp (82'), mientras que los locales descontaron gracias a Cesare Casadeia (87').

Con este resultado, Torino sumó su octava derrrota de la temporada y se estancó en la  duodécima posición de la tabla con 23 puntos.  Su próximo partido es el sábado 10 de enero contra Atalanta, a las 16:45 horas (19:45 GMT).

