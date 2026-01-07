Torino de Maripán volvió a caer en la Serie A tras perder ante Udinese

Torino, con el chileno Guillermo Maripán jugando todo el partido, perdió por 1-2 ante Udinese en el Estadio Olímpico de Turín este miércoles, en el marco de la fecha 19 de la Serie A.

El cuadro de Friuli se adelantó en el marcador con los goles de Nicolò Zaniolo (50') y Jurgen Ekkelenkamp (82'), mientras que los locales descontaron gracias a Cesare Casadeia (87').

Con este resultado, Torino sumó su octava derrrota de la temporada y se estancó en la duodécima posición de la tabla con 23 puntos. Su próximo partido es el sábado 10 de enero contra Atalanta, a las 16:45 horas (19:45 GMT).