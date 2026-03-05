Síguenos:
Tottenham cayó ante Crystal Palace y sumó su quinta derrota consecutiva en la Premier

Tottenham cayó 3-1 ante Crystal Palace por la fecha 29 de la Premier League, sumó su quinta caída al hilo y sigue complicado en la tabla de posiciones: Se encuentra en la ubicación 16° con 29 unidades, a una de la zona de descenso. Los "Spurs" comenzaron en ventaja gracias a Dominic Solanke, pero la expulsión de Micky van de Ven en el minuto 38 le condicionó el encuentro. Anotaron para la visita Ismaila Sarr y Jorgen Strand Larsen.

