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Tottenham logró un punto de oro tras agónico empate ante Liverpool en la Premier

Publicado: | Fuente: ESPN Fans
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Tottenham logró un punto de oro este domingo al conseguir un agónico empate 1-1 ante Liverpool en Anfield, por la fecha 30 de la Premier League. Dominik Szoboszlai abrió la cuenta (18'), pero Richarlison igualó el marcador en el minuto 90. Con este resultado, los "Spurs" quedaron encima de la zona de descenso, con 30 unidades en el 16° lugar, mientras que Liverpool se instaló en puestos de copas internacionales al subir al quinto lugar con 49 positivos.

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