West Ham pidió explicaciones por gol anulado ante Arsenal tras revisión del VAR

La IFAB, organismo encargado de las reglas del fútbol, analizará los forcejeos en los tiros de esquina después de la polémica generada en el partido entre West Ham y Arsenal, marcado por un gol anulado a Callum Wilson en los descuentos.

Según informó The Telegraph, West Ham pidió una explicación completa a PGMOL por la decisión arbitral, que anuló el empate tardío tras una revisión del VAR que duró cuatro minutos y 17 segundos, con el árbitro Chris Kavanagh revisando 17 veces la acción en el monitor.

El caso instaló nuevamente el debate por los agarrones, bloqueos y empujones en el área durante las pelotas detenidas. Aunque varios especialistas consideraron correcta la decisión del VAR, en el fútbol inglés crece la inquietud por la falta de consistencia en este tipo de cobros, tema que será abordado por miembros de IFAB después del Mundial, de acuerdo a la publicación.