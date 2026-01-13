Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga inglesa

[VIDEO] Profesor fue recibido con aplausos en su escuela tras eliminar a Crystal Palace

Autor: Redacción Cooperativa

Se trata de Sam Heathcote, quien es profesor de educación física.

El defensor de Macclesfield Sam Heathcote fue recibido entre aplausos en su escuela, lugar donde es profesor, luego de que su equipo eliminó al vigente campeón de la FA Cup, Crystal Palace.

El profesor de educación física milita en Macclesfield, club de la sexta división de Inglaterra, que eliminó el pasado sábado 10 de enero al equipo perteneciente a la Premier League tras ganarle 2-1.

El futbolista de 28 años regresó a su trabajo en el Stamford Park Primary School y fue recibido por sus alumnos con una ovación como si fuese un verdadero héroe.

