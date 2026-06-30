Alessandro Bastoni es investigado por prostitución de menores

El futbolista italiano Alessandro Bastoni, defensa de Inter de Milán, está siendo investigado por la Fiscalía de Milán por un presunto delito de prostitución de menores, según informaron este martes medios locales en Italia.

De acuerdo con el diario La Repubblica, información recogida por otros medios italianos, el zaguero apareció en una investigación más amplia contra una supuesta agencia de escorts con sede en Cinisello Balsamo, en Milán, que organizaba eventos de ocio nocturno para clientes VIP, principalmente futbolistas.

La pesquisa apunta a un supuesto encuentro entre Bastoni y una joven que tenía 17 años al momento de los hechos, aunque el caso aún no está esclarecido, debido a que ella declaró como testigo que no existió ninguna relación entre ambos.

La notificación recibida por el jugador corresponde a un acto formal de la Fiscalía, mediante el cual se le comunica oficialmente su condición de investigado para garantizar su derecho a la defensa durante el desarrollo de las indagatorias.

En la misma operación, la Guardia di Finanza, policía financiera italiana, citó como testigos a otros tres futbolistas: Daniel Maldini, Riccardo Calafiori y Kevin Bonifazi, aunque hasta ahora ninguno de ellos se encuentra bajo investigación.

La investigación busca desmantelar una presunta red dedicada a organizar fiestas exclusivas para celebridades en locales de moda de Milán, con cenas, discotecas y alojamientos en hoteles. Hasta el momento, la operación dejó cuatro detenidos desde abril.