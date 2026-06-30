[En vivo] Senado vota esta tarde la acusación constitucional contra Nicolás Grau

El Senado sesiona de forma especial este martes para debatir y votar de manera definitiva la acusación constitucional presentada por las bancadas republicana y libertaria en contra del exministro de Hacienda Nicolás Grau (Frente Amplio) por supuestas inconsistencias en cálculos fiscales.

El libelo, que fue visado previamente por la Cámara de Diputados y Diputadas por un estrecho margen de 77 votos a favor, 68 en contra y una abstención, imputa al economista una infracción a la Constitución y las leyes en el marco de su gestión en el manejo de las finanzas públicas de la nación.

De ser aprobado el requerimiento por el pleno de la Cámara Alta -instancia donde los senadores ejercen constitucionalmente facultades como jurado-, Grau arriesga quedar inhabilitado por un periodo de cinco años para el ejercicio de cualquier cargo público.

Los plazos para resolver el caso se encuentran al límite legal, ya que la Carta Fundamental establece un margen estricto de entre cuatro y seis días hábiles para que el Senado se pronuncie una vez declarada la admisibilidad por la cámara de origen.

Luego de que durante la jornada matinal la sala escuchara las alegaciones de los diputados acusadores y los descargos de la defensa, la Cámara Alta dio por la tarde inicio a la segunda sesión especial destinada a la fundamentación y votación separada de los cuatro capítulos del libelo, cuyo desenlace proyecta un adverso panorama para el oficialismo.

La sesión matutina estuvo marcada por las ponencias de los diputados Paulina Muñoz y Pier Karlezi, del Partido Nacional Libertario, y Benjamín Moreno, del Partido Republicano.

Generó inmediata repercusión en los pasillos del Congreso la intervención de Karlezi, quien explícitamente descartó que la parte acusadora busque atribuirle una intención dolosa a la exautoridad de Hacienda, circunscribiendo el debate a una sanción netamente política:

"Yo no le voy a dar ninguna intención, pero los errores son graves. Y cuando la política incurre en errores graves, lo paga la gente. Y los errores graves de la política deben tener algún tipo de castigo, porque eso es lo que hoy día estamos tratando: un juicio político. Por lo mismo no importa el dolo. Por lo mismo no importa la intención positiva de producir daño en la persona o propiedad de otro. Porque, insisto, no estamos hablando de dolo; estamos hablando de hechos, fechas, montos, correcciones hechas o no hechas. Puede que estemos hablando también de sensaciones, de apuestas, pero jamás de dolo", sostuvo el diputado.

La respuesta de la defensa: "Sancionar por un tema de imagen"

Dicha argumentación fue duramente replicada por el abogado defensor de Grau, el constitucionalista Patricio Zapata, quien cuestionó los fundamentos del libelo argumentando la vaguedad de las acusaciones y alertando sobre el riesgo de imponer una sanción de inhabilitación por cinco años con base en meras señales públicas y no en faltas jurídicas acreditadas.

"Decir que aquí no se necesita dolo es decir: 'vamos a castigar a alguien para dar una señal porque hay un problema tremendo y alguien tiene que responder, la gente quiere que alguien responda'. ¿Este Senado tiene que votar de una cierta forma por un tema de imagen, para que la gente entienda que aquí hay justicia en Chile, que no solamente los pobres sufren? No. Sería injusto sancionar a Nicolás Grau de los cargos que se le formulan. No se han acreditado, no se indican leyes precisas que establezcan obligaciones concretas. Son normas muy generales, son principios muy vagos", rebatió el jurista.

Cálculo de votos y el impacto de las ausencias

El escenario de votación de esta jornada asoma sumamente complejo y estrecho para la iniciativa oficialista, la cual requiere originalmente un umbral de 26 votos -equivalente a la mayoría absoluta de los senadores en ejercicio- para conseguir la aprobación.

Sin embargo, las matemáticas parlamentarias se han visto alteradas a última hora debido a ausencias de carácter internacional y misiones institucionales.

Respecto al quórum requerido para la sesión de hoy y la incidencia de estas bajas, el senador Matías Walker, del partido Demócratas, dijo en conversación con El Diario de Cooperativa que, "se requiere un umbral de 26 votos para la aprobación, la mayoría absoluta de los senadores en ejercicio (...) Las inhabilidades y las ausencias, si bien pueden bajar el quórum constitucional a 25 votos -de hecho, entiendo que el senador (Manuel José) Ossandón pidió permiso constitucional y eso baja el quórum a 25- pueden incidir", explicó el legislador.

La variación responde a que Ossandón, de Renovación Nacional, se encuentra fuera de Chile integrando la comitiva oficial del Presidente José Antonio Kast en su gira por Paraguay y Uruguay.

A esta baja se suma la automarginación voluntaria del senador Luciano Cruz-Coke (Evópoli), quien se declaró inhabilitado ya que -según posteó en sus redes- "el show de las acusaciones constitucionales como arma contingente debe terminar".

Ante la inminente posibilidad de un rechazo de la acusación y sus eventuales esquirlas en la coalición gubernamental, el senador Rojo Edwards (independiente-RN) lamó a resguardar la convivencia interna y abogó por reformular las exigencias parlamentarias de este mecanismo.

"Yo espero que cualquiera sea el resultado no afecte las relaciones de los senadores, en particular de todos quienes estamos apoyando al Gobierno. Lo que sí es claro es que la herramienta de la acusación constitucional ha sido utilizada de manera muy irresponsable, y yo espero que hagamos un cambio constitucional y reglamentario para que no siga habiendo una permanente fiesta de acusaciones constitucionales. Las acusaciones constitucionales no pueden transformarse en una especie de caza de brujas", manifestó.

"Se ha desnaturalizado el sentido de las acusaciones"

Más allá de la resolución del caso particular de Grau, Walker aprovechó la instancia para plantear una profunda crítica respecto al uso abusivo y estratégico que las diversas coaliciones políticas le han dado a este mecanismo de control constitucional durante los últimos periodos legislativos.

"Se ha desnaturalizado el sentido de las acusaciones constitucionales. Se ha transformado en un juicio político y nosotros estamos en un régimen presidencial; no en un régimen parlamentario. Hoy día no se juzga si la gestión del ministro Grau fue adecuada o no o la gestión político-económica del Gobierno anterior. Lo que se determina es si hay un ilícito constitucional o no. Es decir, si el exministro Nicolás Grau incurrió en una infracción a la Constitución y la ley. Eso es lo que tiene que determinar el Senado como jurado y eso es lo que se ha venido desvirtuando", fustigó.

En esa misma línea, el parlamentario por la Región de Coquimbo adelantó su respaldo formal a una iniciativa legal impulsada por Chile Vamos para elevar las exigencias regulatorias al momento de entablar estos libelos, argumentando que "no puede ser que basten 10 firmas para tener al Congreso paralizado un mes por una acusación constitucional".