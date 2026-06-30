La Moneda revisará todas las pensiones de gracia del estallido social

Tras una orden emitida por la Contraloría General de la República (CGR), el Gobierno de José Antonio Kast determinó iniciar una exhaustiva revisión de la totalidad de las pensiones de gracia concedidas en el marco del estallido social de 2019.

Según informó La Tercera, la Subsecretaría del Interior dispuso la reapertura de un sumario que la administración del exmandatario Gabriel Boric (2022-2026) había sobreseído previamente con deficiencias, de acuerdo a lo detectado por el organismo fiscalizador.

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, detalló en La Moneda que la indagatoria administrativa busca aplicar las sanciones correspondientes contra aquellos funcionarios que visaron los beneficios de manera irregular.

"Estamos cumpliendo la orden (de la CGR), que es reabrir el sumario y sustanciarlo como corresponde, y buscar eventualmente las sanciones para aquellos funcionarios que entregaron pensiones de gracia en circunstancias que no correspondían: gente sin antecedentes médicos, gente a la que le faltaron documentos, que es el caso de nueve pensiones de gracia", precisó la autoridad.

En esa misma línea, confirmó que, respondiendo a solicitudes de parlamentarios oficialistas y a una resolución de la Cámara de Diputadas y Diputados, los equipos técnicos revaluarán los antecedentes de todos los beneficiarios vinculados al 18-O.

Al respecto, Pavez especificó que originalmente "las pensiones del estallido de violencia fueron 418", pero acotó que producto de fallecimientos y revocaciones previas, actualmente el universo activo se sitúa en el orden de las 348.

"Las vamos a revisar todas. Y eso es lo que estamos haciendo con nuestro equipo encargado", subrayó.

Desde el punto de vista del estándar fiscalizador, la subsecretaría descartó que este proceso configure una arista de carácter penal y remarcó que se trata exclusivamente de "una investigación administrativa".

Finalmente, y consultado sobre el proyecto de indulto general para uniformados condenados por el estallido social impulsado por el Partido Nacional Libertario (PNL), Pavez señaló que "todos los proyectos de ley que presenten los parlamentarios que apoyan al Ejecutivo (...) son proyectos que en algún minuto tiene que revisar y tomar una posición. Eso todavía está en estudio".