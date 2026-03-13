AS Roma obtuvo aprobación para su nuevo estadio de 1.000 millones de euros

El municipio de Roma aprobó este viernes el Proyecto de Viabilidad Técnico Económica del nuevo estadio de AS Roma, un nuevo paso para la construcción del recinto que acogerá al combinado "giallorosso" y que el club podrá comenzar a construir en 2027, con una inversión que rondará los 1.000 millones de euros.

Aprobado ya por la municipalidad este proyecto, que AS Roma presentó el pasado 23 de diciembre de 2025, comienza la segunda fase de trámites administrativos que podrían terminar antes de este año para comenzar las obras en 2027, tal y como explicó el alcalde de Roma, Roberto Gualtieri.

"La votación ha puesto fin al proceso de autorización de la administración y ahora pasamos a la fase técnica. Tendrá lugar la Conferencia de Servicios, que se prolongará durante unos meses, ya que en ella se incluirá también la evaluación de impacto ambiental. Una vez concluida la Conferencia de Servicios, se cerrará el proceso y podrán comenzar las obras. Mi deseo es que a principios de 2027 se pueda celebrar la colocación de la primera piedra", comentó el mandatario tras la votación.

El objetivo es que el estadio sea considerado para la Eurocopa 2032 que Italia organiza junto a Turquía.

"Es un excelente negocio también para la administración y la ciudad, porque se trata de una inversión de 1000 millones, sin que los contribuyentes tengan que aportar ni un solo euro y con 100 millones destinados a la ciudad por parte de Roma", apuntó.

De esos 1.000 millones, se prevé que 700 se destinen solo a la construcción del estadio, mientras que los 300 restantes sean para la remodelación de los aledaños y la creación de zonas verdes.

El proyecto prevé un estadio moderno con capacidad para 60.000 personas y uno de los fondos más grandes de Europa.