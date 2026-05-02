Petro defendió su propuesta de Asamblea Constituyente para profundizar reformas sociales

El presidente colombiano, Gustavo Petro, defendió este viernes su proyecto de una asamblea constituyente para reformar la Constitución de 1991 con el fin de incluir las reformas sociales que no le aprobó el Congreso y cambiar el sistema político para erradicar la corrupción, por lo que pidió a los ciudadanos que apoyen con su firma esa iniciativa.

En un discurso que pronunció en Medellín con motivo del Primero de Mayo, Petro aseguró que no quiere cambiar la Constitución sino "agregarle dos capítulos".

"Uno, el capítulo de los actos legislativos que hagan realidad los derechos fundamentales del pueblo de Colombia, individual, social y colectivamente. Y otro con la reforma del sistema político que arrincone definitivamente, penal y socialmente la corrupción en Colombia", expresó.

Cuestiones como la salud y las pensiones son ejes centrales del cambio propuesto por el Gobierno. (FOTO: EFE)

Ente las reformas que mencionó que no ha podido lograr están la de la salud y la de las pensiones, ésta última pendiente de fallos judiciales, pero también la agraria y la de la minería.

Asamblea Nacional Constituyente

Según el presidente, que terminará su mandato el próximo 7 de agosto, esos son "dos capítulos más que le hacen falta a la Constitución" y "este es el objetivo para este año antes que termine, no para el siglo entrante".

"Todas estas reformas que garantizan los derechos fundamentales que la Constitución del 91 ordenó (...) hay que hacerlas aprobar, es orden del pueblo", manifestó.

El presidente añadió que, para lograr eso, "solo hay una manera, se llama Asamblea Nacional Constituyente", por lo que pidió a sus seguidores que apoyen la recolección de firmas con el fin de entregar al Congreso ese apoyo popular para que convoque esa iniciativa.

"Hoy se constituyen en toda Colombia, ojalá en todos los municipios, los comités por la Constituyente. Invitamos a recoger las firmas", dijo el mandatario, quien señaló que se necesitan 2,5 millones de firmas válidas para que el próximo Congreso, que fue elegido el pasado 8 de marzo y se instalará el próximo 20 de julio, convoque al pueblo a las urnas para una constituyente.

La colecta de millones de firmas válidas es clave para llevar la idea al parlamento. (FOTO: EFE)

Propuesta polémica

Petro promueve la idea de una constituyente desde el 15 de marzo de 2024 cuando en un discurso en Cali, la principal ciudad del suroeste del país, la propuso como alternativa para la transformación de Colombia ante el estancamiento de sus reformas en el Congreso.

La propuesta de Petro ha encontrado el rechazo de distintos partidos y sectores que consideran innecesaria esa convocatoria porque la Constitución actual es de las más modernas del continente, pero aún así un comité de aliados del Gobierno comenzó a recoger firmas en febrero pasado con ese propósito.

La oposición de derecha asegura además que lo que Petro busca con la convocatoria de una constituyente es volver a introducir la reelección presidencial, que fue suprimida en 2015, para aspirar nuevamente al cargo en 2030.