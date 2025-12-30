Síguenos:
Deportes | Fútbol | Liga italiana

El calcio le dice adiós a los balones naranjas a causa del daltonismo

El presidente de Serie A aseguró que recibió varias quejas al respecto.

El calcio le dice adiós a los balones naranjas a causa del daltonismo
El presidente de la Liga de Serie A, Ezio Maria Simonelli, anunció que el ente que organiza la primera división italiana decidió retirar los balones naranjas que son usados cuando hay nieve.

¿El motivo? "Hemos recibido muchas quejas justificadas al respecto. Hay gente que no la ve porque es daltónica", aseguró el directivo en Radio Anch'io Sport

"Le pedimos a nuestro proveedor que adelantara la entrega de balones nuevos. Necesitamos 25 para cada partido, es decir, 500 balones", añadió.

"Han puesto todos los balones nuevos en producción en un color visible, pero pasará un tiempo antes de que podamos reemplazar este naranja: una decisión desafortunada. Volveremos al amarillo o al blanco", complementó.

El daltonismo, vale señalar, es un defecto de la vista que consiste en no percibir determinados colores o en confundir algunos de los que se perciben.

