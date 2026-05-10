Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago24.7°
Humedad16%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga italiana

Felipe Loyola fue expulsado en su regreso a la titularidad con el descendido Pisa

Publicado:
| Periodista Digital: ATON

El chileno dejó a su equipo con nueve jugadores, pues Pisa ya había sufrido otra tarjeta roja durante el encuentro.

Felipe Loyola fue expulsado en su regreso a la titularidad con el descendido Pisa
 Captura (ESPN)
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El seleccionado nacional Felipe Loyola terminó expulsado en su regreso a la titularidad con el ya descendido Pisa, cuadro que perdió por un inapelable 3-0 ante Cremonese por la fecha 36 de la Serie A italiana.

Con su equipo 2-0 abajo en el marcador y jugando con diez hombres por la cartulina roja que recibió Rosen Bozhinov (23'), el chileno cometió una imprudente falta sobre Giuseppe Pezzella (57') y el árbitro lo mandó a las duchas.

De esta manera, a falta de dos fechas para el final del torneo, "Pipe" pudo haber disputado su último encuentro no solo en la máxima categoría del fútbol italiano, sino también con la camiseta del elenco neroazzurro.

Es que según reveló el portal italiano V Trend, el mediocampista, por quien el club pisano invirtió una fuerte suma de dinero, estaría en carpeta de Boca Juniors, escuadra que ya había intentado ficharlo en el pasado.

"El presidente Juan Román Riquelme , un admirador de larga data del jugador, está dirigiendo la atención del club argentino directamente hacia él . La buena relación entre el dirigente de Boca y el entorno del jugador podría facilitar conversaciones más profundas entre las partes en las próximas semanas", señalaron en la publicación.

Asimismo, en la nota explicaron que "mucho dependerá de la situación financiera del Pisa y de su disposición a desprenderse de uno de sus jugadores más valiosos tras no lograr la permanencia en la Serie A. El club toscano podría verse obligado a evaluar cuidadosamente cada oferta recibida, considerando tanto los aspectos técnicos como los financieros. Aún no hay ofertas concretas , pero Boca Juniors está realmente interesado".

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada