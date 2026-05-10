Felipe Loyola fue expulsado en su regreso a la titularidad con el descendido Pisa

El seleccionado nacional Felipe Loyola terminó expulsado en su regreso a la titularidad con el ya descendido Pisa, cuadro que perdió por un inapelable 3-0 ante Cremonese por la fecha 36 de la Serie A italiana.

Con su equipo 2-0 abajo en el marcador y jugando con diez hombres por la cartulina roja que recibió Rosen Bozhinov (23'), el chileno cometió una imprudente falta sobre Giuseppe Pezzella (57') y el árbitro lo mandó a las duchas.

De esta manera, a falta de dos fechas para el final del torneo, "Pipe" pudo haber disputado su último encuentro no solo en la máxima categoría del fútbol italiano, sino también con la camiseta del elenco neroazzurro.

Es que según reveló el portal italiano V Trend, el mediocampista, por quien el club pisano invirtió una fuerte suma de dinero, estaría en carpeta de Boca Juniors, escuadra que ya había intentado ficharlo en el pasado.

"El presidente Juan Román Riquelme , un admirador de larga data del jugador, está dirigiendo la atención del club argentino directamente hacia él . La buena relación entre el dirigente de Boca y el entorno del jugador podría facilitar conversaciones más profundas entre las partes en las próximas semanas", señalaron en la publicación.

Asimismo, en la nota explicaron que "mucho dependerá de la situación financiera del Pisa y de su disposición a desprenderse de uno de sus jugadores más valiosos tras no lograr la permanencia en la Serie A. El club toscano podría verse obligado a evaluar cuidadosamente cada oferta recibida, considerando tanto los aspectos técnicos como los financieros. Aún no hay ofertas concretas , pero Boca Juniors está realmente interesado".