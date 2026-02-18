Atlético Madrid sufrió un frenético empate 3-3 ante Club Brujas en un partido válido por la ida de los play-offs de la Champions League. Los "colchoneros" llegó a tener una ventaja de dos goles con anotaciones de Julián Alvarez y Ademola Lookman, pero el conjunto belga igualó el marcador con goles de Raphael Onyedika y Nicolo Tresoldi. Finalmente, un autogol de Joel Ordóñez le permitió al conjunto español volver a estar arriba en el marcador, pero Christos Tzolis marcó el 3-3 definitivo en el minuto 89.

