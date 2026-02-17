Lazio presentó el proyecto para su nuevo estadio con miras a la Eurocopa 2032

Lazio presenta proyecto de nuevo estadio en el Flaminio

El club italiano Lazio presentó este martes el proyecto oficial para la construcción de su nuevo estadio, un plan que aspira a convertir el actual y abandonado Estadio Flaminio en un moderno recinto para el año 2032. La iniciativa busca establecer al club como una posible sede para la Eurocopa que organizarán conjuntamente Italia y Turquía.

El presidente de la institución, Claudio Lotito, encabezó la presentación de una propuesta que pretende reutilizar la infraestructura creada para los Juegos Olímpicos de Roma 1960. "Presentamos más que un estadio: Una visión. Porque la reforma del Estadio Flaminio no solo tiene que ver con Lazio, sino con la ciudad de Roma", declaró el dirigente.

La estrategia del cuadro "biancoceleste" implica abandonar el Estadio Olímpico de Roma para gestionar un recinto privado y explotar la totalidad de sus recursos. Este movimiento difiere del camino tomado por Milan e Inter, que a finales de 2025 adquirieron la propiedad compartida del Estadio Giuseppe Meazza.

El proyecto destaca por su enfoque sostenible y urbano. Contempla la creación de 57.000 metros cuadrados de zonas verdes, uso de paneles solares y mejoras en la movilidad. "El objetivo es reducir el impacto del tráfico privado y mejorar de forma concreta la calidad de vida del entorno urbano", explicó Lotito, detallando la inclusión de nuevos aparcamientos y fomento al transporte público.

Según reportes de la prensa local, Lazio habría ofrecido cerca de 480 millones de euros por el proyecto total al Ayuntamiento de Roma, solicitando la cesión del inmueble por los próximos 99 años. El municipio evalúa ahora la viabilidad de la propuesta que devolvería la vida a un escenario histórico del deporte italiano.