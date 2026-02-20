Francisco Meneghini, entrenador de Universidad de Chile, palpitó el duelo de este fin de semana contra Deportes Limache y abordó la baja de Octavio Rivero por una sinovitis de rodilla, indicando que "fechas exactas no tenemos, pero esperamos que se desinflame la rodilla y ver cómo evolucionamos".

Además, descartó por el momento que el delantero deba pasar por una cirugía, pese a un recrudecimiento de la lesión tras una amistoso de práctica con San Luis que tiene al jugador bajo análisis.

