Francesco Totti reveló que tuvo dos opciones para volver al fútbol

Francesco Totti, leyenda de AS Roma, rechazó a los 48 años una propuesta de Cesc Fàbregas para volver al fútbol e incorporarse a las filas del club Como, según reveló en una autobiografía publicada este martes, en la que afirma haber rechazado también a Genoa CF por no querer traicionar al conjunto romano.

"Dije que no a la Serie A. Dije que no al Genoa. Dije que no al Como. Tenía 48 años. El entrenador del Génova era Alberto Gilardino, campeón del mundo como yo con Italia en 2006, mientras que en el banquillo del Como ya estaba Cesc Fàbregas, uno de los grandes de la historia del fútbol", escribe en el libro "Oltre" ("Más allá de") sobre esta anécdota de hace aproximadamente dos años.

"Gilardino tenía 42 años, Fàbregas 37, así que habría tenido respectivamente 6 y 11 años más que quienes cobraban por decirme qué hacer. No son leyendas urbanas, es la pura verdad. Increíble, pero cierta. Una locura", agrega.

Totti, que se retiró en 'la Loba' en 2017 tras 25 años en el club, subrayó en sus confesiones que estuvo pensando seriamente en la posibilidad de regresar al fútbol profesional ya que su estado físico se lo permitía, pero la conclusión era siempre la misma: "¿Se puede jugar en un equipo que no sea el Roma?".

"Tenía 48 años, de acuerdo, pero la edad de alguna manera se puede superar; uno se vuelve más lento, pero el pie no envejece. Todos de acuerdo: ese no necesita bótox. La Roma era el punto. No el problema, nunca lo será. Una traición deportiva no tiene edad, ya tengas 18 o 48 años", explica.