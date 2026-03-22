El club italiano Inter de Milán igualó 1-1 frente a Fiorentina este domingo en el Estadio "Artemio Franchi" de Florencia y registró su cuarto compromiso consecutivo sin conocer de victorias entre liga y copa. El atacante italiano Pio Esposito abrió el marcador para la escuadra que dirige el estratego rumano Cristian Chivu al primer minuto del encuentro, pero el mediocampista italiano Cher Ndour decretó la paridad definitiva a los 77 minutos del duelo válido por la trigésima jornada de la Serie A, resultado que permitió a Milan y Napoli acortar la distancia con el liderato de la clasificación en Italia.

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