AC Milan venció en la agonía a Pisa de Felipe Loyola en la Serie A

Publicado:
AC Milan venció en la agonía por 2-1 a Pisa que contró con el debut goleador del seleccionado chileno Felipe Loyola en la Arena Garibaldi por la fecha 25 de la Serie A. Los goles de los "rossoneros" fueron anotados por Ruben Loftus-Cheek y Luka Modric.

