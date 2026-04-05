Inter de Milán volvió al triunfo en la Serie A, después de tres partidos sin ganar, al golear por 5-2 a AS Roma en el "Giuseppe Meazza", por la fecha 31. El cuadro lombardo quedó con 72 puntos, nueve más que su principal seguidor y rival, AC Milan, que juega este lunes. Los goles del neroazzurro fueron de Lautaro Martínez (Doblete), Hakan Calhanoglu, Marcus Thuram y Nicolo Barella; los tantos romanos fueron de Gianluca Mancini y Lorenzo Pellegrini.

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