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Inter de Milán volvió al triunfo en la Serie A y mantuvo firme su liderato con goleada a Roma

Publicado: | Fuente: ESPN Fans
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Inter de Milán volvió al triunfo en la Serie A, después de tres partidos sin ganar, al golear por 5-2 a AS Roma en el "Giuseppe Meazza", por la fecha 31. El cuadro lombardo quedó con 72 puntos, nueve más que su principal seguidor y rival, AC Milan, que juega este lunes. Los goles del neroazzurro fueron de Lautaro Martínez (Doblete), Hakan Calhanoglu, Marcus Thuram y Nicolo Barella; los tantos romanos fueron de Gianluca Mancini y Lorenzo Pellegrini.

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