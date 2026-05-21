Pedro anunció su salida de Lazio y tendrá su despedida ante el equipo de Loyola

El delantero español Pedro Rodríguez, campeón del mundo con su selección en 2010, anunció que el próximo sábado disputará su último partido con Lazio, en el duelo ante Pisa, y pondrá fin a una etapa iniciada en 2021.

"Hoy es un día muy triste para mí, porque me despido de este hermoso camino y de esta espléndida familia", señaló el futbolista de 38 años en un video difundido por los canales oficiales del club romano.

Pedro aseguró que defendió la camiseta de Lazio "con coraje, humildad, ambición y pasión", aunque lamentó no haber conseguido títulos durante su paso por la institución. "Es verdad que no he traído ninguna satisfacción en forma de trofeo a esta que considero una maravillosa casa", expresó.

El atacante llegó a Lazio procedente de AS Roma, en la primera transferencia entre los dos rivales de la capital italiana en 40 años, y en junio de 2025 renovó su vínculo hasta el 30 de junio de 2026. Durante su etapa en el club fue una pieza habitual para Maurizio Sarri, tanto como titular como desde el banco.

El futuro de Pedro Rodríguez aún es incierto, pese a que en varias ocasiones manifestó su deseo de cerrar su carrera en Lazio. "Fue un verdadero honor vestir la camiseta y llevar el escudo", afirmó el español en su mensaje de despedida.