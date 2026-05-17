Con marcador de 2-0 gracias al doblete de Gianluca Mancini (39', 65'), AS Roma se impuso a su clásico rival Lazio y se mantuvo en zona de Champions League con dos puntos de ventaja sobre Como 1907 de cara a la última fecha de la Serie A italiana.

Además, cabe resaltar que el siempre caliente duelo romano terminó con un expulsado por lado a los 69', pues Wesley y Nicolo Rovella se lanzaron golpes de mano en una discusión. Aunque lograron ser separados antes de acertar sus manotazos, de todas maneras vieron la tarjeta roja.

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