Jugador de Cagliari mejoró aunque sigue en coma inducido tras ahogarse en una piscina

El futbolista Yael Trepy, delantero de Cagliari, ingresado en un hospital de Cerdeña (Italia) en coma inducido tras estar a punto de ahogarse en una piscina, presenta una mejoría de la función respiratoria, aunque su pronóstico es reservado, según informó este martes el club.

"Trepy, ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos de Emergencias del SS. Annunziata, continúa bajo sedación farmacológica y con ventilación artificial mediante intubación de las vías respiratorias, con una mejoría de la función respiratoria respecto a la grave insuficiencia detectada en el momento del ingreso", reza el parte médico recogido por el equipo de la capital sarda.

El jugador francés, de 20 años, se encontraba de vacaciones en Porto Cervo, en el norte de Cerdeña, cuando, por causas aún por determinar, acabó en la parte más profunda de una piscina y no pudo mantenerse a flote, por lo que fue rescatado por los servicios de emergencia, que procedieron a intubarlo en el lugar.

Según los servicios médicos, Trepy no tiene fiebre, continúa con tratamiento antibiótico y si la mejoría respiratoria se consolida durante el día de hoy, está previsto una reducción progresiva de la sedación, con una nueva evaluación de la respuesta clínica del deportista.