Ivette Vergara cambia el tono y admite: "Cometí un error y me hago cargo de eso"

La periodista y animadora Ivette Vergara decidió cambiar el tono tras ser formalizada por el delito de conducción temeraria, al haber sido sorprendida por Carabineros manejando a 161 kilómetros por hora en la Costanera Norte.

"Ha sido difícil, porque nadie se espera estar en un calabozo y que te saquen esposada, pero bueno, son cosas que pasan y que lamentablemente ocurren cuando se equivoca, hay que partir con eso, cometí un error y me hago cargo mil por ciento de eso", aseguró al conversar con "Tu Día", de Canal 13.

Según la información policial, manejaba a 161 kilómetros por hora en un tramo con una velocidad máxima permitida de 100 kilómetros por hora. Al superar el límite por 60 kilómetros por hora, según la Ley de Tránsito, se configura el delito de conducción temeraria.

"Cualquier ciudadano está expuesto a que te pase eso, sobre todo ahora con la nueva ley, es importante que la gente sepa y se entere, porque con toda la gente que he hablado, nadie conoce la nueva ley que transforma el exceso de velocidad en un delito", reconoció la conductora de televisión, en un claro cambio de tono tras su furiosa salida de tribunales en la pasada jornada al quedar capercibida y en libertad.

"Si esto es parte de un aprendizaje, qué pena que me tocó a mí, pero bueno, hay que ponerle el pecho a las balas. Cometí un error", aseveró durante la presente jornada.

Respecto a su noche en el calabozo, indicó que "no fui la única, eran más de ocho personas por la misma infracción. Estábamos todos muy sorprendidos, porque, te insisto, nadie sabía de esta nueva ley. De hecho, Gendarmería me decía que esto empezó en marzo y ha sido un desfile, más de 12 personas al día (…) Con ley o sin ley, el exceso de velocidad siempre va a ser un peligro y parto reconociendo eso".

Consultada sobre su conducción a exceso de velocidad en la Costanera Norte, sinceró que "cuando uno tiene un auto de alta gama, la verdad es que no te das ni cuenta de la velocidad".

Acompañada de su esposo Fernando Solabarrieta y su abogado Pablo Aqueveque, llegó este martes hasta el juzgado de Pudahuel por otra multa, al haber circulado hace tres semanas a 70 kilómetros por hora en una zona con una velocidad máxima permitida de 30 kilómetros por hora.

La conductora ahora está a la espera de una nueva audiencia fijada para el próximo 16 de octubre, donde se abordará una salida alternativa buscando la suspensión condicional del proceso.