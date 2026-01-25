Síguenos:
Mike Maignan agigantó su figura y le negó el triunfo a AS Roma en un intenso empate ante AC Milan

AS Roma y AC Milan igualaron 1-1 este domingo en el Estadio Olímpico, en un vibrante partido por la Serie A de Italia donde el portero visitante, Mike Maignan, fue la figura excluyente. Pese a un dominio abrumador del cuadro local, el equipo "rossonero" golpeó primero con un gol de Koni De Winter. Sin embargo, Lorenzo Pellegrini sentenció el empate definitivo mediante lanzamiento penal, en un resultado que le permite al líder Inter ampliar su ventaja en la cima del torneo.

