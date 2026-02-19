Síguenos:
La incertidumbre en la U por situación médica de Octavio Rivero

Publicado: | Fuente: Cooperativa Deportes
Existe incertidumbre en Universidad de Chile por el presente de Octavio Rivero, uno de sus refuerzos, quien sigue complicado por una sinovitis en una de sus rodillas, la cual lo tiene sin poder entrenar con normalidad. El jugador no quiere operarse debido al tiempo de recuperación y se baraja la posibilidad de que se realice un tratamiento en Uruguay, el cual ya se realizó cuando era jugador de Barcelona de Guayaquil. Todos los detalles los entregó el periodista de Cooperativa Deportes Sebastián Aguilar.

