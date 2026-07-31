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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga italiana

"Siempre serás mi capitán": Carlo Ancelotti dedicó sentida despedida a Franco Baresi

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El actual seleccionador de Brasil y el fallecido defensor compartieron en AC Milan y la selección italiana.

 Agencia Xinhua, X @acMilan
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Carlo Ancelotti, seleccionador de Brasil, se despidió de su excompañero y compatriota Franco Baresi, quien falleció este viernes a los 66 años por una enfermedad.

"Siempre serás mi capitán. Descansa en paz", escribió en sus redes sociales el entrenador para la leyenda de AC Milan y de la "Azzurra".

Ancelotti y Baresi compartieron camarín en el cuadro italiano entre 1987 y 1992, consiguiendo juntos una Champions League, la Copa Intercontinental, la Serie A y la Supercopa de Europa.

También coincidieron sobre el campo en la selección de Italia, con la que jugaron en el Mundial de 1990 en su país, siendo eliminados en semifinales por la Argentina de Diego Maradona.

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