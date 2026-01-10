Torino tuvo a Guillermo Maripán en la caída frente a Atalanta por la Serie A

Torino, club que contó con la titularidad del central chileno Guillermo Maripán, sufrió un nuevo traspié en su temporada de la Serie A tras ceder por 2-0 en su visita a Atalanta en Bérgamo por la vigésimo jornada del torneo italiano.

El cuadro anfitrión golpeó de entrada al elenco del defensor nacional, ya que desde un córner el delantero belga Charles De Ketelaere (13') anticipó a todos con un desvío que significó la apertura del marcador.

Posteriormente, el cuadro de Raffaele Palladino sostuvo el control en su recinto y la actuación de Maripán junto al portero Alberto Paleari fueron los suficientemente sólidas para evitar un marcador en contra más abultado.

No obstante, en el descuento un mal centro de Cristiano Biraghi le dejó el balón en la cabeza a Gianluca Scamacca para una contra letal de Atalanta. Con todos los jugadores de Torino en el área rival, Mario Pasalic venció sin problemas al meta (90+5').

Con este resultado, el cuadro entrenado por Marco Baroni sufrió una segunda derrota consecutiva que lo mantuvo duodécimo con 23 puntos. Ahora, le tocará enmendar el rumbo visitando a Roma el próximo 13 de enero por los octavos de la Copa Italia.