Yael Trepy despertó del coma sin déficits neurológicos tras caer en una piscina

El futbolista Yael Trepy, delantero de Cagliari, ingresado en un hospital de Cerdeña (Italia) tras estar a punto de ahogarse en una piscina, se despertó este martes del coma inducido sin presentar déficits neurológicos y se mostró plenamente consciente y colaborador con el equipo médico.

Según el último boletín del hospital, difundido por el club en un comunicado, durante la jornada se redujo progresivamente la sedación del jugador y el soporte ventilatorio hasta proceder a la extubación.

Tras despertar, Trepy, ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Civil Santissima Annunziata de Sassari, se mostró consciente y receptivo.

Por el momento, no presenta déficits neurológicos evidentes y sus condiciones respiratorias son estables.

El jugador continuará ingresado en la UCI debido a su reciente extubación y al cuadro pulmonar derivado del síndrome de inhalación, por lo que seguirá bajo estrecha vigilancia clínica y respiratoria.

El club de la capital sarda celebró la evolución del futbolista con un mensaje de ánimo: "Eres fuerte, Yael. Te esperamos pronto".

El jugador francés, de 20 años, se encontraba de vacaciones en Porto Cervo, en el norte de Cerdeña, cuando, por causas aún por determinar, acabó en la parte más profunda de una piscina y no pudo mantenerse a flote, por lo que fue rescatado por los servicios de emergencia, que procedieron a intubarlo en el lugar.