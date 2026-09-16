Daniel Piña fue oficializado como nuevo refuerzo de Juárez en México

El defensa chileno Daniel Piña fue oficializado este miércoles como nuevo refuerzo de Juárez en México, tras su salida de Audax Italiano.

"Es un ambiente muy cálido, me recibieron muy bien desde que llegué al aeropuerto. Es una linda experiencia, me lo tomo con muchas ganas, con deseos de crecer en lo personal y como equipo", fueron las primeras declaraciones del jugador en su nuevo equipo.

"A cualquier jugador de Chile le gusta salir al extranjero y es un orgullo llegar a una liga tan grande como la de México. No tengo que quedarme en eso, y hay que seguir creciendo, que este sea el primer paso", expresó Piña.

El zaguero de 24 años jugó 36 partidos con Audax Italiano en esta temporada, siendo pieza clave en todas las competencias (Liga de Primera, Copa Chile, Copa de la Liga y Copa Sudamericana).

Piña se formó en Audax Italiano y debutó en 2022, aunque en 2023 fue cedido a Trasandino. Regresó a La Florida en 2024 y desde entonces fue fijo en el esquema defensivo del equipo.

Juárez actualmente está en el último lugar del Torneo de Apertura de la Liga MX, con sin puntos en ocho fechas disputadas, y su próximo partido será ante Tigres UANL, en la medianoche del viernes.