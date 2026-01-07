Díficil presente: Igor Lichnovsky entró en rebeldía con América

Un complejo panorama es el que se le avecina al defensor chileno Igor Lichnovsky, quien está decidido a quedarse en América a pesar de que el club no lo tendrá en cuenta para el Torneo Clausura de la Liga MX.

De acuerdo con el portal mexicano Récord, el zaguero entró en rebeldía. Todo esto por su negativa a aceptar un posible préstamo a Necaxa y, anteriormente, a Pachuca. Incluso las "águilas" le ofrecieron rescindir de su contrato.

"La traba fue que no acepta bajar sus pretensiones salariales. Ante la postura del chileno, la directiva del América le ha propuesto rescindir el contrato de una vez, para que quede libre y ya no tenga que asistir al Nido, donde lo consideran un elemento nocivo para el grupo", aclaró la publicación.

"Igor está convencido que puede quedarse en el club de Coapa, convencer de que puede ser necesario y seguir asistiendo a las instalaciones como elemento del América", destacó el medio.

El formado en Universidad de Chile aún le queda un año de contrato con el cuadro mexicano.