La familia del saxofonista osornino Kevin Carvajal manifestó su profunda preocupación al cumplirse 11 días desde su arresto por la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE) en Estados Unidos y traslado al centro de detención conocido como "Alligator Alcatraz", en Florida.

En conversación con Lo Que Queda del Día, su hermano, Fabio Carvajal, reveló que existieron advertencias previas sobre los riesgos de extender su estadía bajo el programa Visa Waiver. Sin embargo, el músico confió en asesorías legales que no previeron el endurecimiento del escenario político estadounidense de la mano de Donald Trump.

"Él es joven, su preocupación es otra: crear lazos en las redes musicales que tiene como artista. Entonces, él no le tomó el peso realmente", admitió su hermano, que vive en Australia.

La familia sostiene que el contexto migratorio actual en EE. UU. ha vuelto vulnerable a cualquier extranjero sin estatus de residente permanente, independientemente de su profesión o intenciones.

"Cualquier persona que tenga cualquier tipo de visa que no sea residente está en situación de peligro actualmente en Estados Unidos", señaló Fabio, agregando que la "presión social" es ahora la única herramienta que ven viable para agilizar su retorno, dado que los vuelos de deportación son escasos y el proceso podría extenderse por meses.

