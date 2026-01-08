Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga mexicana

DT de América confirmó la salida del chileno Igor Lichnovksy

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

André Jardine indicó que el defensor nacional debe buscar "otro camino".

DT de América confirmó la salida del chileno Igor Lichnovksy
André Jardine, entrenador del América mexicano, confirmó este jueves la salida del chileno Igor Lichnovsky, en la previa del inicio del Torneo de Clausura 2026, que arranca este fin de semana.

"Igor hizo un gran trabajo, fue muy importante en los dos primeros títulos que tuvimos, no los habríamos logrado sin él. Es un central de selección con grandes virtudes, pero hoy, con el equipo que tenemos, es el momento para que busque otro camino", afirmó el estratega.

Lichnovsky, de 31 años, llegó a las Águilas en 2023, en un momento en que el equipo carecía de centrales. Su arribo dio fortaleza a una línea defensiva que fue fundamental para conseguir ganar tres títulos consecutivos, algo inédito en la liga local desde 1997 que se juegan torneos cortos.

Jardine explicó la importancia del cambio y subrayó la puesta en marcha de una reestructura que permita a su equipo sumar más campeonatos.

"En la reinvención del equipo que quiero necesitamos mover a Igor para tener un contención más, ese fue el movimiento principal porque teníamos seis centrales y necesitamos centrocampistas", sentenció el técnico.

