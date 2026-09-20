Felipe Mora tuvo su estreno goleador en México y festejó triunfo de Atlético de San Luis

El delantero chileno Felipe Mora tuvo su debut goleador con el Club Atlético San Luis en la victoria 3-1 ante Necaxa, por la novena jornada del torneo de Apertura mexicano.

Los "Rayos" abrieron la cuenta a los 10' con la anotación de Julián Carranza, pero a los 27' Mora se encontró solo frente a la portería de Christopher Andrade y emparejó el marcador con un cabezazo.

El propio golero de Necaxa, con un autogol, puso en ventaja a San Luis a los 54', cuyos hinchas despidieron entre aplausos a Mora cuando fue sustituido en los 71' por Johan Caicedo.

A los 81' Eduardo Águila convirtió el 3-1 definitivo, que significó la segunda victoria del campeonato para el equipo del atacante nacional y que los dejó en la medianía de la tabla con nueve puntos, a cuatro de quienes hoy cierran las clasificaciones a las rondas finales del torneo de apertura del fútbol azteca.

El próximo desafío de San Luis será el próximo domingo 27 de septiembre cuando visite a Pumas (15:00 horas de Chile), a quienes podría igualar en puntaje si consigue una victoria.