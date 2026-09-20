Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago19.1°
Humedad38%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga mexicana

Felipe Mora tuvo su estreno goleador en México y festejó triunfo de Atlético de San Luis

Publicado:
| Periodista Digital: ATON / Cooperativa.cl

El nacional apareció para el empate parcial de su equipo.

Felipe Mora tuvo su estreno goleador en México y festejó triunfo de Atlético de San Luis
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El delantero chileno Felipe Mora tuvo su debut goleador con el Club Atlético San Luis en la victoria 3-1 ante Necaxa, por la novena jornada del torneo de Apertura mexicano.

Los "Rayos" abrieron la cuenta a los 10' con la anotación de Julián Carranza, pero a los 27' Mora se encontró solo frente a la portería de Christopher Andrade y emparejó el marcador con un cabezazo.

El propio golero de Necaxa, con un autogol, puso en ventaja a San Luis a los 54', cuyos hinchas despidieron entre aplausos a Mora cuando fue sustituido en los 71' por Johan Caicedo.

A los 81' Eduardo Águila convirtió el 3-1 definitivo, que significó la segunda victoria del campeonato para el equipo del atacante nacional y que los dejó en la medianía de la tabla con nueve puntos, a cuatro de quienes hoy cierran las clasificaciones a las rondas finales del torneo de apertura del fútbol azteca.

El próximo desafío de San Luis será el próximo domingo 27 de septiembre cuando visite a Pumas (15:00 horas de Chile), a quienes podría igualar en puntaje si consigue una victoria.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada