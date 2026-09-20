Felipe Mora tuvo su estreno goleador en México y festejó triunfo de Atlético de San Luis
El nacional apareció para el empate parcial de su equipo.
El nacional apareció para el empate parcial de su equipo.
El delantero chileno Felipe Mora tuvo su debut goleador con el Club Atlético San Luis en la victoria 3-1 ante Necaxa, por la novena jornada del torneo de Apertura mexicano.
Los "Rayos" abrieron la cuenta a los 10' con la anotación de Julián Carranza, pero a los 27' Mora se encontró solo frente a la portería de Christopher Andrade y emparejó el marcador con un cabezazo.
El propio golero de Necaxa, con un autogol, puso en ventaja a San Luis a los 54', cuyos hinchas despidieron entre aplausos a Mora cuando fue sustituido en los 71' por Johan Caicedo.
A los 81' Eduardo Águila convirtió el 3-1 definitivo, que significó la segunda victoria del campeonato para el equipo del atacante nacional y que los dejó en la medianía de la tabla con nueve puntos, a cuatro de quienes hoy cierran las clasificaciones a las rondas finales del torneo de apertura del fútbol azteca.
El próximo desafío de San Luis será el próximo domingo 27 de septiembre cuando visite a Pumas (15:00 horas de Chile), a quienes podría igualar en puntaje si consigue una victoria.