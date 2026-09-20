Boric: "Valía la pena" intentar que Michelle Bachelet fuera secretaria general de la ONU

El expresidente Gabriel Boric abordó el retiro de la candidatura a la Secretaría General de las Naciones Unidas de la otrora mandataria Michelle Bachelet y destacó que su figura es "incómoda para quienes quieren que esto siga así".

Mediante redes sociales, el líder progresista planteó que "la dignidad y coherencia con que la Presidenta Bachelet encaró la candidatura a secretaria general de Naciones Unidas será un ejemplo que permanecerá en la historia".

"Son tiempos en que el multilateralismo, el cumplimiento del derecho internacional y el respeto irrestricto de los derechos humanos están cuestionados y literalmente bajo fuego. Son tiempos en donde algunos poderosos imponen su ley mediante la fuerza y la humillación. Y lo que representa Michelle Bachelet es incómodo para quienes quieren que esto siga así", aseveró.

Asimismo, Boric reflexionó: "Algunos se preguntan si es que, en este contexto, donde por sus características, sus principios y trayectoria de vida, esta era desde el comienzo una candidatura improbable, valía la pena intentarlo".

"Habiendo conversado mucho con la Presidenta me atrevo a responder con profunda convicción que sí, sí valía la pena. Porque es justamente en los momentos adversos donde hay que defender con más fuerza lo que creemos, y aunque haya una derrota temporal, esa derrota se convertirá en semilla para el futuro".

El exmandatario valoró el respaldo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y a su par de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, a la candidatura de Bachelet y agradeció a la otrora presidenta su "valentía y dignidad. Mi eterna admiración y respeto".