Hernán Crespo se convirtió en el nuevo entrenador de Atlas

El argentino Hernán Crespo fue anunciado este jueves como nuevo entrenador de Atlas en México, para el torneo de Apertura 2026 que se inicia esta semana.

"Experiencia y liderazgo se suman a nuestro equipo. Les presentamos a nuestro nuevo entrenador. Bienvenido a tu casa, Hernán Crespo", fue el mensaje con el que los llamados 'Zorros' presentaron al técnico a través de sus redes sociales.

Crespo llega en sustitución de su compatriota Diego Cocca, quien el pasado lunes quedó fuera de la institución al no llegar a un acuerdo con la directiva para mantenerse al frente del equipo.

El estratega trasandino de 51 años empezó su andar como técnico en Modena de Italia en el 2015, de ahí pasó a Banfield de su país, donde también dirigió a Defensa y Justicia, conjunto con el que ganó la Copa Sudamericana en 2020.

En el 2021 dirigió a Sao Paulo de Brasil. Para 2022 emigró a Catar a liderar a Al-Duhail, con el que ganó una liga y en el que permaneció hasta el 2024, luego firmó con Al-Ain de Emiratos Árabes Unidos, donde obtuvo una Liga de Campeones de AFC.

Su último club fue el "Tricolor Paulista", en donde vivió su segundo período, entre 2025 y 2026.