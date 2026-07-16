El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic (FA), aseveró que, hasta el momento, el balance de las precipitaciones causadas por el sistema frontal en su comuna es "positivo", y que el Canal Santa Marta "se está comportando de muy buena manera", aunque reconoció que "la prueba de fuego" será entre "esta noche y el viernes".

"Ayer (miércoles) estuvimos acá con el Presidente Kast poniendo por fin en funcionamiento estas obras de entubamiento (en el canal), que se desarrollaron por más de dos años, que requirieron de una inversión de más de 20 mil millones de pesos para dar solución al problema, quizás, más icónico de Maipú: el desborde" de este curso de agua.

"Afortunadamente -continuó el jefe comunal-, hasta el minuto se está comportando de muy buena manera, (aunque) creemos que durante la noche y el día de mañana (viernes) vamos a tener la verdadera prueba de fuego. Pero confiamos en que la nueva capacidad hidráulica del canal permitirá que este punto se mantenga controlado".

LEER ARTICULO COMPLETO