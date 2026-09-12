Sebastián Vegas se disculpó tras ser expulsado en pelea post Pumas vs. León

Sebastián Vegas y su equipo, León de México, no gozan de un presente positivo y el defensa chileno ofreció sus disculpas tras la pelea post partido en la derrota ante Pumas UNAM que terminó en su expulsión.

La escuadra del chileno perdió por 3-1. Luego de finalizar el lance, se desató una gresca donde también tuvo protagonismo el seleccionado nacional Rodrigo Echeverría.

Echeverría golpeó con una cachetada a Israel Luna, situación que desató la reacción de los futbolistas de Pumas. Allí intervino Sebastián Vegas, que tiró del pelo a Rober Morales, a raíz de lo cual recibió la tarjeta roja.

Vegas se refirió a lo sucedido en sus redes sociales, donde precisó que quiere "pedir una disculpa sincera por lo ocurrido ayer al final del partido. Cometí un error al caer en provocaciones y recibir esa expulsión".

El defensa agregó además que tiene una responsabilidad con su equipo y por lo mismo "mi compromiso es representar con respeto a este club y a este escudo dentro o fuera de la cancha. ¡Gracias por el apoyo siempre!".