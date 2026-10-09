[VIDEO] "Me va a regañar": Keylor Navas interrumpió conferencia por llamada de su esposa

El arquero costarricense y capitán de Pumas, Keylor Navas, protagonizó un particular momento durante una conferencia de prensa luego de interrumpir las preguntas para atender una llamada de su esposa, Andrea Salas.

Mientras conversaba con los medios en las instalaciones del Estadio Olímpico Universitario, el exguardameta de Real Madrid y París Saint-Germain sintió que vibraba su teléfono y detuvo al periodista que comenzaba a realizarle una consulta.

"Suave, que me está llamando mi esposa. ¿Le contesto o no?", preguntó Navas entre risas antes de responder el teléfono.

El portero atendió brevemente y le explicó a Salas la situación: "Aló, estoy en conferencia de prensa, mi amor, ahorita la llamo. Chao, chao".

Tras finalizar la llamada, Navas provocó nuevas risas entre los presentes con otra broma: "Ahora me va a regañar. ¿Se puso caliente la sala o fue la llamada?".

El episodio se produjo durante la atención de prensa previa al compromiso de Pumas frente a Cruz Azul por la Liga MX, duelo fijado para este domingo en el Estadio Olímpico Universitario.