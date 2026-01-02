Hernán Barcos sigue vigente y fichó en equipo recién ascendido

El goleador sigue vigente. Apenas iniciado el 2026 se confirmó el futuro de Hernán Barcos en el fútbol peruano. El experimentado delantero argentino, ídolo reciente en Alianza Lima, se convirtió en el flamante refuerzo de Cajamarca FC, uno de los nuevos clubes que disputarán este año la máxima categoría del balompié.

La noticia fue ratificada este jueves por Carlos Silvestri, entrenador del equipo, quien no escatimó en elogios para su nueva incorporación. "Hernán Barcos pasa a ser un jugador clave, importante, vigente, goleador natural; aparte, me gusta lo que él irradia hacia afuera, el profesionalismo, el tema de la disciplina, de la persona comprometida con la institución", declaró el DT al medio Depor.

El anuncio oficial debió esperar hasta el 1 de enero por temas contractuales. El atacante mantenía vínculo vigente con Alianza Lima hasta el 31 de diciembre de 2025, club donde militó durante cuatro años, ganó dos títulos nacionales y se consagró como el máximo goleador extranjero de su historia.

"Lo que pasa es que el tema de Hernán fue como el mío, hasta el 31 de diciembre no podíamos dar entrevistas, o hablar mucho del proyecto que viene por un tema contractual, por un tema de formalidad más que todo", explicó Silvestri sobre la demora en la oficialización.

Cabe recordar que el elenco "Íntimo" decidió no renovar el contrato de Barcos a mediados de diciembre pasado, optando por refrescar su ofensiva con nombres como Federico Girotti, Luis Ramos y el veterano Paolo Guerrero.

Ahora, a sus 41 años, el "Pirata" buscará aportar su experiencia en Cajamarca FC. "Espero que se sienta cómodo y va a colaborar mucho para que todos también puedan destacar", sentenció su nuevo estratega.