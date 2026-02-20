Ignacio Tapia fue oficializado como nuevo fichaje de Atlético Grau

El defensor chileno Ignacio Tapia fue oficializado como nuevo refuerzo de Atlético Grau de Perú para la temporada 2026.

El jugador de 26 años arribó al elenco peruano como agente libre, tras el término de su contrato con Universidad de Chile, club en el cual disputó 15 partidos la campaña pasada.

"¡Bienvenido al Patrimonio de Piura, Nacho!", comunicó el club en sus redes sociales.

El formado en Huachipato firmó un contrato por un año con el cuadro inca y enfrentará su primer desafío en el extranjero.