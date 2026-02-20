Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago27.4°
Humedad29%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga peruana

Ignacio Tapia fue oficializado como nuevo fichaje de Atlético Grau

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El defensor nacional llegó al cuadro peruano tras su paso en Universidad de Chile.

Ignacio Tapia fue oficializado como nuevo fichaje de Atlético Grau
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El defensor chileno Ignacio Tapia fue oficializado como nuevo refuerzo de Atlético Grau de Perú para la temporada 2026.

El jugador de 26 años arribó al elenco peruano como agente libre, tras el término de su contrato con Universidad de Chile, club en el cual disputó 15 partidos la campaña pasada.

"¡Bienvenido al Patrimonio de Piura, Nacho!", comunicó el club en sus redes sociales.

El formado en Huachipato firmó un contrato por un año con el cuadro inca y enfrentará su primer desafío en el extranjero.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada