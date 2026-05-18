Tribunal Constitucional de Perú ordenó el retorno de un club a la primera división

El Tribunal Constitucional (TC) de Perú ordenó a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) que reincorpore al Deportivo Binacional a la primera división nacional a partir del torneo de 2027, tras aceptar un recurso presentado por el equipo de la ciudad surandina de Juliaca.

El TC declaró "fundada en parte" la demanda de Binacional "por haberse lesionado el derecho al debido procedimiento" cuando fue uno los tres equipos que perdieron la permanencia en la Liga 1 de 2023, al ocupar la decimoséptima posición, con 35 puntos, solo por delante de Deportivo Municipal y la Academia Cantolao.

La sentencia, emitida el pasado 30 de abril, pero publicada este lunes, admitió un recurso de agravio constitucional interpuesto contra una resolución emitida el 5 de agosto por la Corte Superior de Justicia de la región sureña de Puno, donde se ubica Juliaca, que declaró improcedente la demanda de amparo del equipo.