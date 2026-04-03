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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga peruana

[VIDEO] Insólito: Arbitro se defendió de una agresión con una patada en pleno partido

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El incidente ocurrió en el duelo entre Sport Huaquilla y Magdalena CEDEC.

[VIDEO] Insólito: Arbitro se defendió de una agresión con una patada en pleno partido
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Un insólito episodio se vivió en la Copa de Perú, donde el árbitro Luis Alegre se defendió de una agresión con una llamativa patada durante el compromiso entre Sport Huaquilla y Magdalena CEDEC.

El incidente ocurrió cuando el juez iba a expulsar a un jugador y, de manera sorpresiva, un integrante del cuerpo técnico de Magdalena CEDEC invadió el terreno de juego con una botella para agredirlo.

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