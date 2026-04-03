[VIDEO] Insólito: Arbitro se defendió de una agresión con una patada en pleno partido

Un insólito episodio se vivió en la Copa de Perú, donde el árbitro Luis Alegre se defendió de una agresión con una llamativa patada durante el compromiso entre Sport Huaquilla y Magdalena CEDEC.

El incidente ocurrió cuando el juez iba a expulsar a un jugador y, de manera sorpresiva, un integrante del cuerpo técnico de Magdalena CEDEC invadió el terreno de juego con una botella para agredirlo.