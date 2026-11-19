Josep Guardiola, extécnico de Manchester City, rechazó las ofertas recibidas desde Arabia Saudita y decidió prolongar su descanso del fútbol profesional, según confirmó su representante, Josep Maria Orobitg, quien también descartó un regreso inmediato del entrenador español.

"Hasta 2027 Guardiola no va a volver a entrenar", aseguró Orobitg al periódico deportivo saudí Al-Riyadiya, en declaraciones recogidas por Mundo Deportivo. El agente explicó que "hemos recibido ofertas de Arabia Saudita a través de intermediarios en los últimos días, pero se niega categóricamente a considerarlas".

El representante también confirmó que Guardiola comenzará a analizar su futuro a principios del próximo año, luego de abandonar Manchester City a mediados de 2026 tras una década al mando del conjunto inglés. "Comenzará a meditar su futuro a principios del año que viene, es su decisión final", puntualizó.

El nombre del entrenador también apareció vinculado a la selección de Estados Unidos, que busca reemplazante para Mauricio Pochettino tras su incorporación a Manchester United. Sin embargo, las declaraciones de Orobitg descartaron una llegada inmediata al combinado norteamericano. Guardiola ya había rechazado anteriormente un acercamiento de la selección italiana y mantiene su decisión de descansar antes de asumir un nuevo proyecto deportivo.