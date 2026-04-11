[VIDEO] Cristiano Ronaldo marcó su gol 968 en nuevo triunfo de Al Nassr

Al Nassr continúa como sólido puntero de la Superliga de Arabia Saudita y contó con el aporte goleador de Cristiano Ronaldo para el 2-0 sobre Al Okhdood por la fecha 28.

"CR7" picó al espacio, recibió en el área y definió para abrir la cuenta en el minuto 15 de partido.

Con esta conquista, la estrella portuguesa llegó a los 968 goles oficiales en su carrera, continuando en búsqueda del millar.

La escuadra amarilla aumentó su ventaja sobre el penúltimo de la tabla con la anotación del también portugués Joao Félix en los 47'.

En cuanto al torneo, Al Nassr suma 14 victorias consecutivas y lidera con 73 puntos, a cinco del escolta Al Hilal. Sin embargo, otros clubes han protestado públicamente, acusando decisiones arbitrales erradas para ayudar a que Cristiano alcance su primer título.