Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga Saudí

[VIDEO] El comentado penal fallado por Cristiano Ronaldo

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El portugués desperdició un remate este sábado ante Al Feiha.

[VIDEO] El comentado penal fallado por Cristiano Ronaldo
El delantero portugués Cristiano Ronaldo desperdició un penal y una clara opción de poner en ventaja a Al Nassr sobre Al Feiha, en una nueva fecha de la liga de Arabia Saudita.

El luso erró el remate enviando el balón junto a uno de los postes del pórtico rival, lamentando un yerro que le impidió acercarse a su objetivo de los 1.000 goles.

Revisa la jugada:

