Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga Saudí
[VIDEO] El comentado penal fallado por Cristiano Ronaldo
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
El portugués desperdició un remate este sábado ante Al Feiha.
El portugués desperdició un remate este sábado ante Al Feiha.
El delantero portugués Cristiano Ronaldo desperdició un penal y una clara opción de poner en ventaja a Al Nassr sobre Al Feiha, en una nueva fecha de la liga de Arabia Saudita.
El luso erró el remate enviando el balón junto a uno de los postes del pórtico rival, lamentando un yerro que le impidió acercarse a su objetivo de los 1.000 goles.
Revisa la jugada: