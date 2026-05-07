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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga Saudí

[VIDEO] El vulgar gesto de Cristiano Ronaldo tras escuchar cánticos de "Messi"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El portugués acaparó miradas en el partido de Al Nassr y Al Shabab.

[VIDEO] El vulgar gesto de Cristiano Ronaldo tras escuchar cánticos de
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El portugués Cristiano Ronaldo fue protagonista por partida doble este jueves en el partido entre Al Nassr y Al Shabab, ya que no solo hizo un gol, el 971 de su carrera, sino que también reaccionó con un vulgar gesto contra la hinchada del equipo rival

Los fanáticos de Al Shabab empezaron a cantar "Messi, Messi", tratando de desconcentrar al luso con el nombre del astro argentino. Sin embargo, CR7 mostró una actitud desafiante y finalmente se tocó los genitales.

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