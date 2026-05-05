[VIDEO] ¡Le regaló el gol! El insólito error defensivo que levantó sospechas en Arabia

Al Hilal se mantuvo a dos puntos del líder Al Nassr en la liga saudí gracias a un triunfo 2-1 de visita ante Al Khaleej que se definió con un increíble regalo de la defensa contraria.

Al minuto 79, con el marcador 1-1, el lateral Pedro Rebocho controló un pelotazo sin destino de Al Hilal y pidió calma a sus compañeros para resolver.

El portugués decidió dar un pase atrás para su arquero, pero no notó la presencia del delantero Sultan Mandash a sus espaldas, quien aprovechó para marcar el gol decisivo del encuentro.

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