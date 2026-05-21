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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga Saudí

[VIDEOS] El doblete y los festejos de Cristiano con la copa de campeón de la liga saudí

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El portugués brilló en el triunfo que selló el título de Al Nassr.

[VIDEOS] El doblete y los festejos de Cristiano con la copa de campeón de la liga saudí
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Cristiano Ronaldo fue figura en la consecución de la esquiva liga saudí para Al Nassr, con un doblete en la goleada 4-1 ante Damac que concretó el primer título del astro portugués con el club.

"CR7" anotó un tiro libre al minuto 62 que colocó el 3-1 transitorio y cerró la cuenta con su segunda conquista a los 80', gracias una rápida reacción para cazar un balón suelto en área chica.

Tras el final del partido, la estrella y capitán de Al Nassr fue el gran foco de las cámaras durante los festejos post partido.

Los jugadores aprovecharon la preparación de la ceremonia de premiación para cambiarse la camiseta alternativa usada en el partido. Así, con el uniforme titular, Cristiano fue el encargado de levantar el trofeo.

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